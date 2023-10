Pioli e Allegri giocano a scacchi, Repubblica: "Staffette e turnover"

Non la più facile delle partite da preparare per Pioli e Allegri, tecnici di Milan e Juventus che questa sera a San Siro si affronteranno dopo un paio di settimane in cui si è cercato, da ambo le parti, di recuperare più giocatori possibile ma se ne è perso anche qualcuno per strada. La Repubblica questa mattina titola: "Pioli e Allegri, staffette e turnover. Milan-Juve è un gioco di ruolo".

I rossoneri, nello specifico, saranno impegnati con Psg e Napoli nei prossimi sei giorni dopo la Juventus ma il turnover non è ammissibile, specialmente se in Europa arrivi da due 0-0 consecutivi. Dunque questa sera Pioli manderà in campo i migliori a disposizione e lo stesso farà tra tre giorni a Parigi.