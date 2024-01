Pioli e Mou a rischio, Tuttosport: "Le panchine che scottano"

La partita tra Milan e Roma di questa sera, metterà uno di fronte all'altro Stefano Pioli e Josè Mourinho. Entrambi gli allenatori vivono una situazione complicata a livello di panchina ed entrambi se guardano nel proprio futuro lo vedono incerto: e molto potrebbe dire proprio lo scontro di questa sera. Tuttosport questa mattina titola appositamente: "Panchine che scottano".

Due stagioni al di sotto delle aspettative portano a inevitabili riflessioni sulla stabilità dell'operato dei due tecnici. Nell'occhiello si legge. "Quello tra Milan e Roma è anche un 'derby' tra due allenatori pericolanti: per chi perde stasera sono guai". Pioli ha ribadito che nessuno è contento della situazione mentre dall'altra parte Mourinho ha sostanzialmente detto di non avere la bacchetta magica per risolvere i problemi.