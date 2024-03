Pioli in missione Europa League, Tuttosport: "Per garantirsi un futuro"

La sensazione degli ultimi tempi, da quando cioè il Milan è retrocesso in Europa League e ha perso definitivamente il treno per lo scudetto, è che il destino di Stefano Pioli possa essere deciso in base a che risultato il tecnico sarà in grado di ottenere proprio nella competizione europea, che il Diavolo nella sua storia non è mai riuscito a vincere. E dunque questa mattina Tuttosport torna sull'argomento risultato da ottenere a ogni costo per l'allenatore del Milan se vuole tenersi aperte tutte le porte: "Pioli ci riprova. Missione Europa per garantirsi un futuro al Milan".

Nel sottotitolo il tema viene approfondito: "I rossoneri ospitano lo Slavia Praga: la panchina del tecnico è legata a quanto sarà vincente il cammino in Europa League". Dunque, in una competizione così una campagna è vincente, banalmente, se vinci: con la vittoria il 22 maggio a Dublino, Pioli potrebbe seriamente pensare di poter convincere il club a rimanere. Intanto queste sono le indiscrezioni di formazione: "Tocca ai titolari, dentro Reijnders dal 1' (in coppia con Adli) e attacco affidato all'estro di Leao". Poi anche una modalità che al Milan non dispiacerebbe: "Si vuole ripetere l'operazione Rennes per concentrarsi sul campionato".