Pioli invoca due rigori, Thiago Motta replica negando l'evidenza: "Se quelli sono rigori il calcio è finito"

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo una partita pareggiata e con due episodi netti, evidenti, negati al Milan nell'area del Bologna, Pioli, nel post match, ai microfoni di DAZN, invoca i due calci di rigore non visti da Massa. Non manca la risposta di Thiago Motta, che nega l'evidenza e pensando di avere la meglio sul regolamento: "Non scherziamo, se quelli sono rigori il calcio è finito". A riportare le seguenti dichiarazioni è il Corriere della Sera.