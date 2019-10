Pioli-Milan, il Corriere dello Sport: "Interista? Sì, ma a 13 anni"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla presentazione del nuovo tecnico milanista, Stefano Pioli. "Interista? Sì, ma a 13 anni", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Milan, il nuovo allenatore archivia il passato nerazzurro e promette: 'Saremo spregiudicati e andremo in Champions'". L'obiettivo, dunque, resta il quarto posto.