Pioli-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Leao al centro del progetto"

Rafael Leao è l’unico che in questo momento riesce a scaldare il cuore dei milanisti. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando del giovane portoghese, il quale dovrebbe partire dal primo minuto contro il Lecce. Punta centrale o esterno, per la gente cambia poco: i tifosi vogliono solo vederlo in campo. Tanta responsabilità, quindi, ma Rafa è un ragazzo attento e gioca con la leggerezza che serve a questo Milan. "È una prima punta per ora, per fare l’esterno dovrà aumentare il suo bagaglio tecnico", ha dichiarato Pioli in conferenza stampa. Eppure oggi Leao potrebbe ancora giocare sulla fascia, anche per dare a Piatek una chance di riprendersi.