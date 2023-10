Pioli osservato speciale, Tuttosport: "Insegue un'altra ripartenza"

vedi letture

Stefano Pioli sarà l'osservato speciale in casa Milan nella sfida di domani sera contro il Napoli. Non tanto da parte della società, che anzi gli ha fatto sentire vicinanza e rinnovato la fiducia, ma da parte dei tifosi e dell'ambiente esterno. Oggi Tuttosport infatti titola: "Pioli insegue un'altra ripartenza". Non è la prima volta che il tecnico di Parma viene messe in discussione e, anzi, la sua esperienza in rossonero è cominciata proprio tra mille dubbi. Ma nel corso dei suoi anni sulla panchina del Diavolo è sempre stato capace di smentire tutti. Prima dopo il lockdown ha riportato i rossoneri a giocare bene.

Poi quando nessuno gli dava credito ha rimesso il Milan in Europa e in Champions League. Nessuno credeva che avrebbe potuto vincere lo scudetto e invece, puntualmente, ha centrato l'obiettivo. E ancora, in pochi gli davano speranze in Champions oltre i gironi, ed è arrivato in semifinale. Nei momenti difficili Pioli ha sempre saputo tirare fuori delle belle ripartenze. E proprio il Maradona di Napoli è stato teatro di una delle ultime, in aprile, con quel formidabile 4-0 rifilato alla squadra che ha dominato il campionato.