Pioli pensa solo all'Atalanta, la Gazzetta: "Milan, due per svoltare"

vedi letture

Nonostante impazzano le voci di mercato, a Milanello sia Pioli che la squadra pensano solo al prossimo impegno: sabato alle 18 in casa dell'Atalanta. Il pensiero, probabilmente, è anche un po' verso la partita successiva: in Inghilterra in casa del Newcastle, decisiva per il futuro europeo del Diavolo nel corso di questa stagione. La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta i ragionamenti del tecnico rossonero: "Milan, due per svoltare".

Le due sono chiaramente le partite con Atalanta e Newcastle. Ma i due potrebbero essere anche Olivier Giroud e Rafael Leao. Tra Bergamo e Newcastle, Pioli confida di recuperarli al meglio entrambi. In campionato ci sarà il ritorno là davanti di Giroud dopo la doppia giornata di squalifica, mentre per la Champions ci si augura di recuperare Leao a pieno regime. Intanto anche Bennacer scalpita dopo i primi minuti in cui ha riassaporato il campo contro il Frosinone. Si avvicina il ritorno a disposizione, in una di queste due gare, anche di Simon Kjaer: fondamentale, vista la scarsità di soluzioni in difesa che obbligherà Theo Hernandez a giocare centrale a Bergamo per la seconda gara consecutiva.