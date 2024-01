Pioli ridisegna il Milan, il CorSport: "Adli in regia, Theo torna a sinistra"

Dopo la confusione tattica vista nell'ultima mezz'ora in Coppa Italia contro l'Atalanta, Stefano Pioli ha pensato un modo per ridisegnare il Milan in vista della sfida di questa sera contro la Roma a San Siro. Il Corriere dello Sport ha riassunto nel titolo i cambiamenti più importanti pensati dal tecnico rossonero: "Adli in regia, Theo torna a sinistra".

Theo Hernandez, dopo aver giocato da centrale la maggior parte degli incontri, tornerà nel suo ruolo di competenza, sicuramente con una maturità maggiore: al centro, accanto a Kjaer, fiducia a Gabbia. Allo stesso tempo, in mezzo al campo, attorniato da Loftus-Cheek e Reijnders, ci sarà spazio per Yacine Adli.