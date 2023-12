Pioli rischia, il CorSport: "La crepa c'è. Sul caso indaga Ibra"

E alla fine la frattura si aprì. Tra Milan e Pioli inizia a esserci divisione anche se il tecnico per il momento non viene esonerato. La "fortuna" di Pioli è che sulla piazza, oggi, mancano alternative di livello. I problemi però sono sotto gli occhi di tutti e anche la società non può più guardare dall'altra parte: gli infortuni sono da mani nei capelli, la qualità del gioco non esiste. Il Corriere dello Sport per questo titola così: "Milan e Pioli, la crepa c'è. E sul caso indaga Ibra".

Inutile dire che Pioli e il suo staff saranno sotto stretta osservazione e non avranno più alcun margine di errore. Ma chi avrà un ruolo importante in tutto questo potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic (come anticipato QUI da MilanNews.it ieri). Lo svedese verrà interpellato dalla società in quanto consigliere del club e della dirigenza. In particolare gli verrà chiesto della metodologia di lavoro a Milanello, per capire se qualcosa è cambiato e cosa origina l'epidemia di infortuni. Non sono da escludere cambi nello staff tecnico, in entrata e in uscita.