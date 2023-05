Pioli sotto osservazione, Tuttosport: "Tre partite per tenersi il posto"

MilanNews.it

Stefano Pioli è sotto osservazione: il sogno Champions sfumato in semifinale contro l'Inter ha costretto il Milan a guardare il lato negativo della medaglia di questa stagione che potrebbe concludersi al di fuori delle prime quattro posizioni in campionato. Tuttosport titola: "Pioli, tre partite per tenersi il posto". Sabato sera contro la Samp, la settimana dopo a Torino contro la Juventus e poi il finale di stagione in casa contro l'Hellas Verona: i rossoneri hanno l'obbligo di puntare al quarto posto per centrare la Champions e non dipenderà solo da loro ma anche dagli avversari e...

dai tribunali. Se non dovesse arrivare l'Europa che conta, anche Pioli sarebbe a rischio nonostante l'ottimo rapporto con dirigenza e società oltre che un contratto fino al 2025.