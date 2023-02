Pioli stravince la Panchina d'Oro, CorSera: "Il patto col Diavolo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Il patto col Diavolo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che racconta che ieri Stefano Pioli è stato premiato a Coverciano con la Panchina d'Oro per la Serie A 2021-2022, che si è conclusa con la vittoria dello scudetto da parte del suo Milan. Il tecnico rossonero, che ha stravinto con 33 voti su 46, non ha però nessuna intenzione di fermarsi, anzi sogna nuove vittorie con il club di via Aldo Rossi.