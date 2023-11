Pioli tra alti e bassi, il CorSport: "Il Milan è un esame senza fine"

Il Corriere dello Sport questa mattina presenta la sfida tra Lecce e Milan che si giocherà oggi alle 15, come una sfida molto importante per i rossoneri per ritrovare la vittoria anche in campionato. In poche parole, un nuovo esame per la squadra di Pioli. Una costante dell'avventura del tecnico sulla panchina rossonera, tanto che il CorSport titola: "Pioli, il Milan è un esame senza fine".

Sin da quando si è seduto sulla panchina del Diavolo, il mister di Parma ha vissuto letteralmente sulle montagne russe: passando dalla diffidenza, allo sconforto, alla sorpresa, fino alla gioia pura per poi ricadere in una pemndolo tra momenti di grande euforia e di cocente delusione. Anche oggi, a Lecce, nonostante una vittoria fondamentale e bellissima in Champions, Pioli rimane sotto la lente di ingrandimento - almeno per i tifosi - e dovrà ritrovarsi anche in campionato.