Pioli vs Mourinho, l'assenza di Dybala: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola, si inizia già a parlare di Milan-Roma, sfida che si disputerà domenica sera a San Siro e che metterà in palio tanto sul campo, oltre alla lotta per un posto Champions. Il duello tra rossoneri e giallorossi, infatti, rispecchierà quello tra Pioli e Mourinho, entrambi finiti nel mirino della critica e con la panchina che traballa.

La Gazzetta dello Sport dedica loro uno spazio in taglio alto e titola: "Attenti a voi due". Su Stefano Pioli la rosea poi recita: "Già due flop, lo scudetto lontano. E adesso i tifosi sognano Conte". Sul Corriere dello Sport non si parla tanto della sfida sulle panchine ma di Paulo Dybala, numero 10 della Roma ancora una volta ai box per infortunio: "Dybala stop, salta anche il Milan". Su Tuttosport si ritorna a mettere l'uno di fronte all'altro i due allenatori: "Pioli-Mourinho, si salvi chi può". Nel sottotitolo si legge: "Europa League e zona Champions per recuperare stagione e futuro".