Poker rossonero a Udine, il CorSport titola: "Tre minuti di Milan"

Vittoria esterna per il Milan. La squadra di Sergio Conceiçao si impone 4-0 sul campo dell'Udinese nell'anticipo del venerdì sera. Decisivo un uno-due a fine primo tempo di Leao e Pavlovic che ha spianato poi la strada per le reti nella ripresa di Theo Hernandez e Reijnders. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "3 minuti di Milan".

Questo il commento di Conceiçao dopo la gara a DAZN sulla difesa a tre e sul cambio di modulo: "Abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare, e questo è molto importante. Non l’abbiamo fatto solo questa settimana ma anche quando i giocatori erano in nazionale. Sono arrivati poi dalla nazionale a due giorni dalla partita e allora ho deciso di continuare a quattro. Ma sapevo che lavorando un po’ di più su questo, questa a difesa a 3, con due terzini come Theo e Alex che spingono tanto, potevamo essere più solidi e proteggere di più il centrocampo. Non è il lavoro di un giorno: mi è piaciuto molto che i giocatori all’interno hanno chiuso i corridoi centrali. Abbiamo capito che l’ampiezza dell’Udinese poteva fare male e abbiamo chiuso molto bene. A livello offensivo gli inserimenti di Reijnders e i movimenti di Jovic per mandare Leao in profondità potevano far male all’Udinese. Abbiamo preparato molto bene questa partita e i giocatori hanno sposato questa idea già da alcuni giorni, non solo ieri sulla lavagna”.