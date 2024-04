Posto in più in Champions? La Gazzetta: "Turno decisivo"

L'Italia è in piena corsa per guadgnarsi un posto in più, il quinto, per la prossima Champions League. Secondo il nuovo format della competizione, in vigore dalla prossima stagione sportiva, ogni anno vengono assegnati due posti in più alle nazioni che nella stagione precedente hanno collezionato il maggior numero di punti a livello di ranking stagionale europeo. Al momento questa speciale classifica è guidata proprio dal calcio italiano che, se finisse oggi la stagione, avrebbe garantito un quinto posto per la Champions League 2024/2025. Il secondo posto, attualmente, è conteso tra Germania e Inghilterra.

Le italiane non hanno esponenti in Champions, dunque tutto grava su Milan, Roma e Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference. Per tale ragione oggi la Gazzetta dello Sport affronta l'argomento titolando: "Turno decisivo per il posto in più in Champions: siamo vicini...". Nello specifico l'Italia sarà "avvantaggiata" che almeno una tra Milan e Roma proseguirà il suo cammino: per avvicinarsi ancora di più al quinto posto Champions, è fondamentale che almeno una tra Fiorentina e Atalanta acceda alle semifinali. Positivo, per l'Italia, il doppio confronto Germania-Inghilterra tra Bayern e Arsenal ma anche tra Leverkusen e West Ham: toglierà punti importanti.