Preziosi a Il Secolo XIX: "Milan, per Piatek serve un'offerta mostruosa"

"Real e Milan, per Piatek serve l'offerta mostruosa". Parola di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, intercettato da Il Secolo XIX, che apre le proprie pagine sportive odierne con le parole del numero uno rossoblù. "Ci sono stati solo sondaggi - assicura Preziosi - ma per ora non c'è alcuna offerta, non c'è nulla di serio. Se dovesse arrivare un'offerta monstre valuteremo il da farsi".