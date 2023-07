Prima uscita stagionale, Tuttosport: "Pulisic incanta subito il Milan"

Tutto facile nella primissima amichevole della stagione dei rossoneri di Pioli a Milanello contro il Lumezzane, neopromosso in Lega Pro. Il Milan ha vinto 7-0 ma non è tanto il risultato che conta quanto le sensazioni in campo, specialmente per i nuovi acquisti. In particolare Tuttosport recita: "Pulisic incanta subito il Milan". L'americano è stato travolgente con un palo, un'occasione pericolosa e i primi due assist del match. In America, con i test che si alzeranno di difficoltà e la squadra al completo, le risposte inizieranno a essere più significative.