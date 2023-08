Prove di formazione con Chukwueze e Okafor. La Gazzetta: “Avanti Milan”

“Avanti Milan”, titola così la Gazzetta dello Sport in taglio basso nella prima pagina odierna. I rossoneri, tornati l’altro ieri dalla tournée americana, da domani inizieranno le prime prove con il tridente composto da Leao, Chukwueze e Okafor, gli ultimi due mai provati in amichevole per motivi diversi, così da avere più gol e più assist.