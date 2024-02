Psg su Leao, la Gazzetta ammette: "Il Milan ascolterà solo offerte folli"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa tremare i tifosi di Milan e Napoli, riportando dell'interesse e delle mire concrete del Psg sui talenti rossoneri e partenopei come Rafael Leao e Victor Osimhen. Con la partenza annunciata di Kylian Mbappè, che dovrebbe accasarsi a partire dall'estate al Real Madrid, i parigini dovranno sostituire in termini di gol il campione francese e guardano in casa delle italiane per farlo. Il titolo recita: "Osi e Leao, il Psg è pronto". Su Osimhen viene titolato: "Victor è in pole ma la Premier può diventare un ostacolo vero". Su Leao invece viene scritto: "Rafa: clausola da 175 milioni. Il Milan ascolterà solo offerte folli".

Nello specifico caso del campione rossonero, viene anche aggiunto nel sottotitolo: "L'idea del club sarebbe quella di andare avanti con Leao, ma una cifra enorme consentirebbe di lavorare bene sul mercato". Chiaramente il Milan non vuole privarsi del suo giocatore migliore, dall'altra parte è pur vero che di fronte a un'eventuale offerta da capogiro sarebbe difficile dire di no anche per la possibilità di rinforzare pesantemente la squadra con l'incasso di un'ipotetica cessione. Come è successo con Tonali l'anno scorso. La Gazzetta come terzo nome in ottica Psg, per la cronaca, fa anche quello di Lautaro Martinez.