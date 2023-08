Pulisic è già un supereroe, Tuttosport: "Capitan America si è già calato nella parte"

Christian Pulisic è stato, probabilmente, il migliore in campo nella gara di esordio del Milan contro il Bologna. Non male per essere i suoi primi minuti in rossonero. L'americano ha già indossato il mantello da supereroe, come sottolinea Tuttosport: "Capitan America si è già calato nella parte". Pulisic è il quinto americano a segnare in Serie A ma è solo il primo a farlo nel suo debutto. Non segnava da ottobre e ha mostrato grandi spunti di qualità e classe. Farlo davanti al suo connazionale Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è forse il miglior biglietto da visita.