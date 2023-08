Pulisic e Loftus nuovi leader, il CorSport: "Pioli riparte da loro"

Pulisic e Loftus-Cheek sono stati tra i primissimi volti nuovi ad affacciarsi a Milanello quest'estate, entrambi provenienti dal Chelsea. Nel precampionato mister Pioli li ha impiegati molto e sempre con la squadra dei titolari, ricevendo buone risposte sul campo. Per questo il Corriere dello Sport oggi titola: "Attenti a quei due. Pioli riparte da loro".

L'americano, si è confermato non solo come una semplice mossa di marketing: Pulisic ha messo in mostra tutte le sue qualità, soprattutto al servizio della squadra mettendo a segno almeno cinque assist. D'altro canto l'inglese è stato il capocannoniere della preseason rossonera: gli è bastata la partita contro l'Etoile du Sahel ma in quelle precedenti, anche senza gol, ha fatto vedere come potrà essere utile per gli equilibri del centrocampo rossonero, in attacco e in difesa. Entrambi saranno titolari a Bologna.