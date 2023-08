Pulisic già decisivo, il CorSport: "Rilancio record per il Milan"

Christian Pulisic sta vivendo i suoi primi passi con il Milan e li sta vivendo benissimo. Oggi il Corriere dello Sport ha titolato: "Svolta Pulisic. Rilancio record per il Milan". L'americano arrivava da un paio di stagioni no al Chelsea che avevano messo in dubbio le sue qualità: la verità è che la sua classe è sempre esistita e nei primi 25 minuti rossoneri l'ha riversata tutta sul prato del Dall'Ara.

Ha abbattuto anche dei record, cosa che è abituato a fare essendo forse già, a 24 anni, il miglior calciatore della storia americana. E' stato il primo statunitense a segnare al debutto in Serie A e il primo a segnare in Bundesliga (Dortmund), Premier League (Chelsea) e Serie A (Milan). Operazione rilancio avviata con il Milan che ringrazia sia per i benefici dentro che per quelli fuori dal campo.