Pulisic, Loftus e Reijnders questa volta a vuoto. La Gazzetta: "I nuovi steccano"

Un Milan troppo brutto per essere vero, per la quinta volta consecutiva in nove mesi contro l'Inter. Neanche i nuovi volti in casa rossonera, giustamente esaltati ed elogiati nelle prime tre partite, hanno saputo invertire la rotta dei derby di Milano. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Ahi ahi, i nuovi acquisti stavolta steccano.

Mai in partita". Reijnders soffocato, Pulisic avulso dalla manovra offensiva e Loftus-Cheek solo in mezzo a un centrocampo a forti tinte nerazzurre. Anche Chukwueze non riesce a incidere mai una volta entrato mentre Jovic e Okafor, che entrano a risultato oramai compromesso, non vedono mai la palla.