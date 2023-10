Pulisic-Musah contro McKennie-Weah, La Stampa: "A stelle e a striscie"

La sfida tra Milan e Juventus non è mai una partita come le altre e porta con sè una storia e una tradizione molto ricca. Fra due giorni si aprirà un nuovo capitolo di questa lunga rivalità e saranno più che mai protagonisti gli americani. Non è un caso che oggi La Stampa titoli: "A stelle e striscie", per presentare la supersfida.

Infatti da una parte i rossoneri schierano Pulisic e Musah, tra i più in forma nella rosa di Stefano Pioli, reduci da un'ottima pausa. I bianconeri dal canto loro mettono in campo gli amici - per una sera nemici - McKennie e Weah. Una prima volta per il calcio nostrano: mai si sono visti 4 statunitensi in un colpo solo in una gara della nostra Serie A.