Pulisic si presenta, il CorSport: "Datemi l'Europa e il derby"

E' tutto successo in un attimo, nonostante fosse ufficiosamente già noto a tutti, Christian Pulisic è diventato un giocatore del Milan e dopo pochi minuti era già in sala conferenze a Milanello per rendere conto alla stampa delle sue prime impressioni da giocatore rossonero. Il Corriere dello Sport ha titolato così riprendendo le sue parole: "Datemi l'Europa e il derby". Sulla Champions League, che lui ha vinto con il Chelsea, l'americano ha dichiarato: "Giocare la Champions è la ragione che mi ha spinto a venire qui". E poi si entra già in clima derby, il primo si giocherà nei dintorni del 25esimo compleanno di Christian: "Il miglior regalo sarebbe vincere e segnare in quella partita…".