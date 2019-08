QS - Boateng rivela: "Dopo il Milan ebbi l'opportunità United ma sfumò"

Kevin-Prince Boateng, intervistato dal Quotidiano Sportivo, ha rivelato di essere stato vicino al Manchester United in passato:"Ho 32 anni e mi sento bene. Giocare come ’falso nueve’ mi piace, mi sono specializzato dopo anni in cui ero considerato un jolly. Prima era un vantaggio, ogni volta cambiavo ruolo e gli altri non sapevano come prendermi. Poi però ho pagato le conseguenze di questa situazione. Nessuno sa che dopo il Milan ho avuto l’opportunità di andare al Manchester United, ma Ferguson poi si chiese: in che ruolo lo faccio giocare questo? Sapevo fare troppe cose, ma per lui nessuna in modo preciso. Il trasferimento sfumò, io poi mi sono dedicato ad un tipo di lavoro specifico