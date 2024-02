QS: "C'è la trappola Frosinone. Pioli non si fida e cerca il Milan migliore. Sì a Bennacer"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "C'è la trappola Frosinone. Pioli non si fida e cerca il Milan migliore. Sì a Bennacer". Domani alle 18 i rossoneri saranno impegnati sul campo del Frosinone, una sfida da vincere perchè a Milanello vogliono tornare subito al successo dopo il pareggio subito nel recupero contro il Bologna. Domenica sera c'è Inter-Juventus e quindi si tratta di una ghiotta occasione per provare a rosicchiare punti ad almeno una delle due.

Per questa trasferta, Stefano Pioli recupera un giocatore importante, vale a dire Ismael Bennacer: l'algerino ha infatti recuperato dal problema muscolare rimediato in Coppa d'Africa e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista rossonero sarà quindi regolarmente a disposizione per la partita contro il Frosinone.