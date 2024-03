QS: "Gioia Chukwueze. Aria di conferma dopo il primo gol"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Gioia Chukwueze. Aria di conferma dopo il primo gol". L'attaccante nigeriano si è finalmente sbloccato in Serie A domenica a Verona dove ha segnato la rete del definitivo 3-1 per il Diavolo contro l'Hellas. A Milanello sperano che l'ex Villarreal, che la scorsa estate è stato l'acquisto milanista più oneroso, possa essere ora una carta importante nella mani di Stefano Pioli per questo finale di stagione.

Chi invece non può sorridere dopo la gara del Bentegodi è Pierre Kalulu che purtroppo è costretto a fermarsi ancora per 4-6 settimane: il difensore francese, in seguito al trauma contusivo al ginocchio destro rimediato domenica a Verona, ha riportato la distrazione del collaterale mediale e ha da subito iniziato il trattamento conservativo del caso.