QS: "Il Milan ora accelera per Thuram. E studia il destino di De Ketelaere"

"Il Milan ora accelera per Thuram. E studia il destino di De Ketelaere": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alle mosse di mercato dei rossoneri che per l'attacco sono in pressing sul centravanti francese in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach. In via Aldo Rossi si sta riflettendo poi anche sul futuro di De Ketelaere, autore di una prima stagione al Milan molto deludente.