QS: "Il Milan perde due pezzi, ma trova Simic e tre punti"

vedi letture

All'indomani della vittoria dei rossoneri contro il Monza, il Quotidiano Sportivo titola così: "Il Milan perde due pezzi, ma trova Simic e tre punti". Bel successo per 3- a San Siro del Diavolo che gioca un'ottima partita e porta a casa tre punti d'oro per la classifica. Da segnalare però altri due infortuni: stavolta a fermarsi sono stati Tommaso Pobega e Noah Okafor.

Quella di ieri è stata invece una giornata davvero speciale per Jan-Carlo Simic, giovane difensore aggregato dalla Primavera vista l'emergenza infortuni in quel reparto (ieri c'è stato però anche il ritorno in campo di Kjaer). Il centrale serbo non ha solo fatto il suo esordio assoluto in prima squadra, ma ha anche segnato la rete del momentaneo 2-0 su assist di Rafael Leao.