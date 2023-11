QS: "Jovic punta la Fiorentina. L'ex a caccia del riscatto"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Jovic punta la Fiorentina. L'ex a caccia del riscatto". Sabato sera il Milan ospiterà i viola a San Siro senza Giroud e Leao. Per il ruolo di centravanti, Luka Jovic, ex della sfida, si candida per una maglia da titolare, ma dovrà battere la concorrenza di Noah Okafor.