QS-La Nazione - Muriel: "Fiorentina in Champions? Si può, solo 5 punti dal Milan"

In una lunga intervista concessa ai colleghi del QS - La Nazione, Luis Muriel ha parlato così della corsa Champions in chiave Fiorentina: "Ho trovato un gruppo forte formato da bravissimi ragazzi, si sente che c’è un’unione speciale per quello che ha passato l’anno scorso. Gli ultimi risultati hanno fatto scattare qualcosa che prima magari era nascosto, compresso, ora siamo più convinti delle nostre possibilità. Questa Fiorentina può permettersi di sognare tutto".

Che tipo di sogni?

"Migliorare la posizione dell’anno scorso è l’obiettivo di partenza. Poi tutti sappiamo quanto sia corta la classifica, in fondo siamo solo a cinque punti dal quarto posto. Per cui dobbiamo crederci, giocando sempre con umiltà".