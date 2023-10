QS: "Mauro Icardi vuole tornare in Italia. A Milano si cercano punte"

"Mauro Icardi vuole tornare in Italia. A Milano si cercano punte" scrive il Quotidiano Sportivo. L'attaccante del Galatasaray strizza, invano, l'occhio ai due club meneghini. L'argentino ha segnato in Champions League nell'ultimo turno a Old Trafford contro il Manchester United ma nonostante il rinnovo con il club turco sogna il ritorno in Serie A. Inter e Milan sono alla ricerca di attaccanti ma al momento non sembrano esserci i margini.