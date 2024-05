QS: "Milan, 4 colpi da regalare a... Fonseca. Oggi con la Roma per ricordare Di Bartolomei"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan, 4 colpi da regalare a... Fonseca. Oggi con la Roma per ricordare Di Bartolomei". Le priorità dei rossoneri sul mercato sono quattro: un grande centravanti, un difensore centrale, un centrocampista difensivo e un terzino destro. Intanto oggi il Diavolo giocherà in amichevole in Australia (a Perth) contro la Roma, una gara per ricordare il doppio ex Agostino Di Bartolomei.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: venerdì 31 maggio 2024

Ore: 13.10 italiane (19.10 australiane)

Stadio: Optus Stadium, Perth (Australia)

TV: App AC Milan, RomaTv+

Web: MilanNews.it