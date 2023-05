QS: "Milan, Leao stavolta c'è. Inter, Inzaghi pensa a Lukaku"

MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan, Leao stavolta c'è. Inter, Inzaghi pensa a Lukaku". Il portoghese sta meglio, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi dovrebbe essere regolarmente in campo domani sera nella semifinale di Champions League. In casa nerazzurra, salgono le quotazioni del centravanti belga, reduce dalla doppietta contro il Sassuolo in campionato.