QS: "Milan-Pioli: il sereno dopo le nubi. Ma ora serve l’Europa League per il suo futuro"

vedi letture

Sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo trova spazio anche un titolo in taglio basso dedicato al Milan e al futuro della panchina: “Milan-Pioli: il sereno dopo le nubi. Ma ora serve l’Europa League per il suo futuro”, si legge in apertura. L’andamento dei rossoneri nel torneo inciderà molto sulla scelta finale, data la posizione Champions stabile in campionato. Da qui a fine anno la decisione finale.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, prima dell'ultima sfida di campionato contro l'Empoli, ha dichiarato sul futuro di Pioli: "Questa cosa del futuro di Pioli è un tormentone da tanti mesi… Tormentone solo mediatico, di certo non all’interno della squadra. Ha detto molto bene ibrahimovic, deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene”.