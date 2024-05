QS: "Milan-Pioli, siamo all'addio. Ecco Fonseca"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan-Pioli, siamo all'addio. Ecco Fonseca". Oggi verrà ufficialmente annunciato l'addio di Stefano Pioli che domani sera verrà salutato a San Siro dai tifosi milanista in occasione della sua ultima panchina rossonera contro la Salernitana. Durante la serata, oltre al tecnico di Parma, verranno celebrati anche Kjaer e Giroud, i quali hanno già annunciato l'addio al Milan al termine di questa stagione.

Come nuovo allenatore, i dirigenti di via Aldo Rossi sembrano aver fatto la loro scelta: il post-Pioli è Paulo Fonseca, tecnico in scadenza di contratto con il Lille. Per il portoghese sarebbe un ritorno in Italia dove in carriera ha già allenato la Roma.