"Milan, Raiola prende tempo sul rinnovo di Donnarumma. Tocca al club accelerare": titola così questa mattina in prima pagina il Quotidiano Sportivo in merito alla trattativa tra il club rossonero e Gigio per il prolungamento. Ieri il suo agente non ha voluto commentare la questione, che resta comunque una priorità in via Aldo Rossi.