Sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo di questa mattina, trova spazio anche il Milan che domenica, in occasione del match casalingo contro il Sassuolo, festeggerà il suo 120° compleanno: "Milan, sfilata di vecchie glorie per i 120 anni". Domenica a San Siro saranno presenti quindi tanti ex campioni e sono in programma tante iniziative per i tifosi presenti.