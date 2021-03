QS: "Milan, una stella splendente all'Old Trafford. In Europa l'aria è frizzantina"

Il Milan è "una stella che splende nel firmamento notturno di Manchester", secondo il QS, che evidenzia come il pareggio in casa dello United sia maturato al termine di una gara dominata dai rossoneri. La serata di ieri ha regalato un'aria frizzantina, determinata non tanto dal risultato in sé, ma dal modo in cui è arrivato. L'uno a uno di ieri, seppur arrivato contro un Manchester privo di molti dei suoi pezzi più pregiati (Pogba, Van de Beek e Rashford, per elencarne tre), deve essere la base dalla quale ripartire.