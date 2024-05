QS: "Pioli assapora gli ultimi brividi col Diavolo: 'Sono grato'"

"Pioli assapora gli ultimi brividi col Diavolo: 'Sono grato'": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo sul Milan e su Stefano Pioli che si appresta a guidare il Diavolo per le ultime due volte contro Torino (stasera) e Salernitana (settimana prossima). Il suo destino è già segnato da settimane, ma punta a chiudere al meglio la sua avventura sulla panchina rossonera.

Intervenuto ieri in conferenza stampa a Milanello, Pioli ha dichiarato: "Il rapporto che ho creato e avuto con i giocatori è veramente profondo, che va anche al di là di ciò che abbiamo fatto o non fatto... Non posso che essere grato e felice. Io faccio questo lavoro qua per emozionarmi e io mi sono emozionato qua; questo va al di là di qualsiasi risultato, di qualsiasi critica, di qualsiasi gloria o beneficio. Per questo dirò sempre grazie ai miei giocatori".