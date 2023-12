QS: "Pioli, sogno pass aggrappato a super Leao e al Borussia"

"Pioli, sogno pass aggrappato a super Leao e al Borussia": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in vista del match di stasera del Milan contro il Newcastle. Oltre a vincere in Inghilterra, per sperare nel passaggio agli ottavi di Champions League, il Diavolo dovrà anche sperare in una vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG.

Stefano Pioli ritrova Rafael Leao dopo l'infortunio e lo schiera subito dal primo minuto perchè per vincere a Newcastle ha bisogno del suo leader tecnico. Il portoghese, che si era infortuno contro il Lecce, giocherà come sempre a sinistra, mentre a completare il tridente milanista ci saranno Christian Pulisic a destra e Olivier Giroud in mezzo.