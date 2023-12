QS: "Povero Diavolo. Milan in crisi perchè Leao non segna più"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Povero Diavolo. Milan in crisi perchè Leao non segna più". L'attaccante portoghese non segna in Serie A da parecchio tempo: la sua ultima rete casalinga in campionato risale infatti allo scorso 23 settembre quando siglò il gol decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Verona. Da quel giorno è arrivata una sola marcatura in casa, vale a dire quella in Champions League contro il PSG.

In campionato, Leao è invece a secco da diverso tempo, così come Olivier Giroud che non segna in Serie A a San Siro addirittura dalla seconda giornata di campionato contro il Torino: 26 agosto, Milan-Torino, doppietta. Domani sera contro il Sassuolo, i due si augurano di riuscire finalmente a sbloccarsi.