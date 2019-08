Il Quotidiano Sportivo, oggi in edicola, ha fatto il punto sul possibile ritorno di fiamma tra Donnarumma e il PSG. I francesi, dopo aver sistemato Neymar, potrebbero affondare per Gigio con un'offerta di 50 milioni di euro, una cifra che potrebbe far vacillare il Milan in questo ultimo mese di calciomercato.