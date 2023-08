QS: "Reijnders, il 'maratoneta' del nuovo Milan"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Reijnders, il 'maratoneta' del nuovo Milan". Tra le sorprese più positive in casa rossonera in questo inizio di stagione, c'è sicuramente il centrocampista olandese che il Diavolo ha preso questa estate dall'AZ Alkmaar. Il neo acquisto milanista sta mettendo in mostra grande qualità e anche grande quantità in mezzo al campo.