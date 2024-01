QS: "Roma, Napoli e anche Milan: tutti su Conte. L'ex ct azzurro è pronto a far le valige"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Roma, Napoli e anche Milan: tutti su Conte. L'ex ct azzurro è pronto a far le valige". Panchine bollenti in Serie A in vista della prossima stagione. De Rossi, Mazzarri e Pioli non sono sicuri di restare al loro posto e su tutti e tre aleggia il fantasma di Antonio Conte, il quale è pronto a tornare ad allenare.

Il suo nome è sicuramente il preferito dei tifosi milanisti, mentre in via Aldo Rossi apprezzano molto anche il profilo di Thiago Motta, che sta facendo benissimo sulla panchina del Bologna. Per il momento, non ci sono stati comunque contatti con nessuno, anzi in più occasioni la società rossonera ha ribadito la sua totale fiducia in Stefano Pioli.