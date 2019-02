QS: "Sfida Champions e dal gusto amarcord: sarà Kessie a guidare la banda degli ex"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in prima pagina: "Sfida Champions e dal gusto amarcord: sarà Kessie a guidare la banda degli ex". Sabato sera a Bergamo è in programma Atalanta-Milan, scontro diretto per la Champions visto che la due squadra sono distanti in classifica di un solo punto. Nella formazione rossonera, ci sono diversi ex nerazzurri, in primis Franck Kessie, il quale sarà come sempre titolare nel centrocampo milanista.