QS: "Stanco e nervoso, al Milan di Pioli serve il vero Rafa Leao"

"Stanco e nervoso, al Milan di Pioli serve il vero Rafa Leao" scrive il Quotidiano Sportivo in prima pagina. I rossoneri riflettono dopo il ko in Europa League contro la Roma nei quarti di finale d'andata. Criticato e anche fischiato il portoghese Leao, autore di una brutta prova contro i giallorossi e nervoso anche al termine del match al passaggio in zona mista.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli in vista della partita di domenica contro il Sassuolo ma soprattutto in vista del ritorno in Europa contro la Roma di De Rossi e poi contro l'Inter nel derby ha bisogno di ritrovare il vero Rafa Leao.