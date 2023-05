QS su Pioli: "Bivio pericoloso. Ora non può più fallire"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Il QS questa mattina cerca di analizzare la situazione del Milan dal punto di vista di Stefano Pioli. Questo il titolo scelto dal quotidiano: "Pioli, bivio pericoloso. Ora non può più fallire". Sono i numeri a condannare l'allenatore del Milan che negli ultimi tre confronti diretti con l'Inter, in tre competizioni diverse, ha sempre perso e lo ha fatto senza neanche segnare un gol, subendone 6 (due a partita). Ora, con anche il quarto posto a rischio, il tecnico di Parma non può davvero più sbagliare se non vuole che la sua squadra manchi l'appuntamento con l'Europa che conta nella prossima stagione.